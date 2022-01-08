Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı

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Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duası için bölge halkı, Kars merkezdeki Evliya Camisi'nde bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazının ardından hatim duasına geçildi. Hafız ile imam hatiplerin, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okuduğu programda hatim duasını yapan Erbaş, "Türkiye genelinde 107 bin hatmi şerifi, bundan 107 sene önce bu topraklarda dinimiz, imanımız, namusumuz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik; sen kabul eyle Allah'ım" dedi.

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