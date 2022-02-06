Ali Erbaş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç'e menşur verdi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da TİKA tarafından 2012 yılında restore edilen tarihi Osamanagiç Camii'nde düzenlenen törende, geçen yıl kasım ayında Karadağ İslam Birliği Seçici Heyeti tarafından oy birliğiyle Karadağ İslam Birliği Başkanlığına seçilen Rıfat Feyziç'e cübbesini giydirdi, menşur verdi. Menşure Töreni'nde konuşan Erbaş, "Osmanlı'dan günümüze tevarüs eden Menşure geleneği ve töreni için Karadağ'da bulunmaktan, Balkan coğrafyasının kıymetli dini idare başkanlarıyla ve bu törene iştirak eden tüm kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum" dedi.

'BERABERLİK VE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Günümüzde yaşanan, insanlığın küresel meselelerinin ve İslam coğrafyasının 'devasa' sorunlarının varlığının Müslümanları asla umutsuzluğa sevk etmemesi gerektiğine vurgu yapan Erbaş, Müslümanların 1400 yılı aşkın süredir ilim ve medeniyet birikimiyle, genç ve dinamik nüfusuyla dünyanın en büyük imkanlarına sahip olduğunu ifade etti. Müslümanların, gücünü ve potansiyelini kullandığında, bütün insanlık için barış, adalet, huzur, refah ve onurlu bir hayatın teminatı olacaklarının altını çizen Erbaş, "İslam toplumları olarak bizler, kendi aramızda beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde, imkanlarımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde coğrafyamızdaki ve dünyadaki birçok sorun kolayca çözülebilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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Erbaş, törene katılan dini liderlere ve müftülere teşekkür ederken, katılımcıların Üç Ayları'nı da tebrik etti.