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Ali Erbaş: Hac kontenjanımızın artırılması talebinde bulunduk

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#Ali Erbaş#Hac#Cidde
Ali Erbaş: Hac kontenjanımızın artırılması talebinde bulunduk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 18:59

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye için 83 bin 430 olarak belirlenen hac kontenjanının artırılması talebinde bulunduklarını söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile dün Cidde’de samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erbaş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşme kapsamında imzaladığımız 2024 Yılı Hac Protokolü ile ülkemiz için belirlenen 83 bin 430 hac kontenjanımızın artırılması talebinde bulunarak, hac kotasının İslam ülkelerinin mevcut nüfusuna göre güncellenmesi gerektiğini belirttik. 2024 yılı hac organizasyonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin, çalışmaların ve imzaladığımız protokolün, hacı adaylarımız için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum"

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#Ali Erbaş#Hac#Cidde

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