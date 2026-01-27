×
Ali Dede hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Mudurnu#Ali Meşe
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 07:00

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Ali Meşe’nin evinde, 17 Ocak 2018’de benzin dökerek sobayı yakmaya çalıştığı sırada yangın çıktı.

Ali Meşe’nin eşi, engelli oğlu ve kedisiyle yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından Ali Meşe’nin kucağındaki kedisiyle, yanan evin önünde çekilen fotoğrafı herkesi derinden etkiledi. Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ali Meşe’ye yardım yapılacağını duyurdu. Meşe, yangından 4 ay sonra yeni evine kavuştu.

‘Ali Dede’ olarak hafızalara kazınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle önceki gün, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Ali Meşe’nin cenazesi Ordular köyünde dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

 

