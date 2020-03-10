Ali Babacan partisini kurdu... Gül kriziyle başladı

AK Partili eski milletvekilleri İdris Şahin, Mehmet Emin Ekmen ve eski vali Hasan Canpolat tarafından dün sabah İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluş dilekçesi verildi. 90 kişilik kurucular kurulu listesinde, bu hareketin arkasındaki en önemli isim olduğu bilinen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakın önemli isimlerin yer almaması, Gül ile Babacan arasında kriz yaşandığı yorumlarına yol açtı. Partinin kuruluş sürecinde etkin görev alan Gül’e yakın isimlerden eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Gül’ün eniştesi ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Tekelioğlu, eski THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin ve gazeteci-yazar Fehmi Koru’nun diplomat kardeşi Naci Koru kurucular arasında yer almadı. Kulislerde, krizin partinin program ve tüzüğüyle kurucular listesinin netleştirildiği Ankara’daki iki günlük kapalı değerlendirme toplantısına, Gül’e yakın isimlerin çağırılmamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Partinin ilk kuruluş çalışmaları sürecinde Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün de kurucular arasında yer alabileceği öne sürülmüş, ancak doğrulanmamıştı.

LİSTEDE 27 KADIN VAR

27 kadın, 16 da genç ismin bulunduğu kurucular listesinde AK Partili eski bakanlar Nihat Ergün, Sadullah Ergin ve Selma Aliye Kavaf’ın yanı sıra AK Parti’den bir süre önce istifa eden MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve AK Partili eski vekiller Ahmet Edip Uğur, Ali İhsan Merdanoğlu, Hasan Karal, Mehmet Emen Ekmen, Metin Kaşıkoğlu, İdris Şahin, Mustafa Nuri Akbulut, Kerem Altun, Medeni Yılmaz, Hatice Dudu Özkal ve Ahmet Faruk Ünsal yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Uğur, Balıkesir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirildiğinde ağlayarak verdiği tepkiyle dikkat çekmişti.

KOMUTAN DA LİSTEDE

Kurucular arasında 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde düğün evi basılan eski Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Şanver ve eski asker ve akademisyen Metin Gürcan ile Ülkü Ocakları’nın kurucu genel başkanı, bir dönem Bahçeli’ye rakip de olan Ramiz Ongun, eski Hazine Müsteşarı ve IMF İcra Direktörü İbrahim Çanakçı, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş, eski TÜİK Başkanı Birol Aydın ve gazeteci Gülay Göktürk dikkat çekti. Güneydoğu’dan 20’ye yakın ismin bulunduğu listede, en genç kurucular 1999 doğumlu öğrenci Deniz Karakullukçu ile 1998 doğumlu öğrenci Buran Deniz Bağatur oldu. AK Parti’nin Güneydoğu’daki etkili isimlerinden eski Şırnak milletvekili Abdullah Veli Seyda’nın oğlu Muhammed İkbal Seyda, eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Musa Malik Yıldırım’ın yanı sıra, “Benim için öldürme” kampanyasının mimarı avukat Gülçin Avşar da kurucular arasında yer aldı. ◊ ANKARA

SU DAMLASI İÇİNDE FİDAN

İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesi dün verilen Demokrasi ve Atılım Partisi’nin logosunda su damlası ve bir fidanın yer aldığı belirtiliyor. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kurduğu partinin logosunda, mavi bir su damlası içinde filizlenmiş bir fidan görüntüsü var. Partinin kısaltmasında ise mavi karakterlerle oluşturulan “deva” sözcüğü kullanılıyor.

TRANSFER YAPMAYACAK

Babacan’ın partisi için milletvekili transferi yapmama, ancak partisiyle ilişiğini kesmiş isimlerden kriterleri uyuşan isimlere ise kapılarını açık tutma kararı aldığı bildirildi. Babacan ekibinin MHP’den ayrılan ve Samsun’dan son yerel seçimlerde bağımsız aday olan Samsun Milletvekili Erhan Usta ile görüştüğü ancak anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, görüşülen bir başka ismin de HDP’li eski milletvekili Altan Tan olduğu öğrenildi.