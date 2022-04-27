Ali Babacan: DEVA Partisi, seçimlere kendi adı ve kendi logosuyla girecek

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecini başlattığını savunarak, "Biz seçimlere hazırız. DEVA Partisi hazır. Ve biz kazanacağız. Kendisi gerilimi istediği kadar artırmaya çalışsın. Her seçim döneminde gererek, kutuplaştırarak seçim almaya çalışıyor. Biz bu seçim dönemini nefrete ve öfkeye teslim etmeyeceğiz. Huzur kazanacak. Aklına ne geliyorsa tek imzayla yapıversin. Bu otoriter rejimi değiştireceğiz. Ülkemiz derin bir nefes alacak" dedi.

'SEÇİME KENDİ ADIMIZLA GİRECEĞİZ'

Babacan, seçimlerde kendilerine güvenlerinin tam olduğuna vurgu yaparak, "Neymiş efendim; yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış, kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş, ittifak içinde olmak da anlamını yitirmiş. Siz bu rüyaları görmeye devam edin. Daha çok rüya göreceksiniz. Kardeşim, bizim kendimize güvenimiz tam. Milletimizin de bize güveni tam. İlan ediyorum, duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum; Türkiye 1'den büyüktür. Türkiye kazanacaktır. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza saklamayın. DEVA damlalarının oluşturacağı seli hiçbir baraj durduramaz. Barajları yıkıp geçeceğiz" diye konuştu.

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'A PLANIMIZ ORTAK ADAY'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Babacan, 6'lı masadaki iş birliği, seçim iş birliğinin devam edip etmediğine ilişkin soru üzerine, "Biz 6'lı masayla ilgili bugüne kadar verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Ortak çalışma alanı olarak belirlediğimiz alanlarda yoğun bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. O masadaki siyasi partilerin her biriyle iş birliği alanlarını da genişletme konusunda tam bir irademiz var. Geçen pazar günü yaptığımız toplantıdan sonra ortak açıklama yaptık. Orada da 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tarif ettik. Partilerin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması seçimlerde başarı sağlamak için çok önemli bir yöntem olacak. Birinci tercihimiz budur. Olur da 6'lı masada ortak aday konusunda mutabakat sağlanamaz, o zaman farklı seçeneklere bakılır. A planımız; söz verdiğimiz gibi 6'lı masada bir ortak aday oluşturup bir isim üzerinde ortak adayla seçimlere gitmek" ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

6 parti arasında iş birliği sürecek mi? Bu soruların yanıtını ise Babacan, haftalık değerlendirme toplantısında yaptı. Babacan, '6'lı masayla ilgili verilen bütün sözlerin arkasındayız' dedi. Babacan, 'Partilerin ortak aday çıkarması seçimlerde başarıyı yakalamak için önemli tercih olacaktır A Planımız tek adayla, ortak adayla seçimlere girmektir' dedi.

DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ ŞAHİN: ALTILI MASADA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ

Öte yandan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, yaptığı açıklamada "Altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Seçimlere kendi ismimiz ve ambleminizle gireceğimizi dünkü genel merkez yönetim kurulunda karara bağladık ve bugün de kamuoyuna açıklıyoruz. İster ittifak içinde ister tek başımıza olsun kendi ismimiz ve ambleminizle seçimlere girme kararını aldık. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. 81 ilde kendi amblemi ve logosuyla seçimlere gireceğiz. Bu konuda en ufak bir tereddüt olmasın." dedi.