Ali Babacan: 14 Mayıs bir referandumdur

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir dizi ziyaretler için geldiği Gaziantep’te Balıklı Parkı’nda partisinin seçim çadırını ziyaret etti. Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Babacan, seçimi Millet İttifakı’nın kazanması halinde Türkiye’nin güçleneceğini ve gerçek demokrasi gücü ile dünyanın saygın ülkelerinden biri olacağını söyledi.



Babacan, "Kimse bu milletin iradesine darbe diyemez. Bakın arkadaşlar, bunları ben iyi hatırlıyorum. 2002 seçimlerinde de demokrasiye inanmayanlardan bu sözleri duymadık mı? Baktılar ki başarısızlık geliyor, baktılar ki sandıkta mağlubiyet geliyor; hemen milli değerleri istismar ederek vatandaşlarımızı korkutmaya başlamışlardı. Bu ülkede uzun süre devlet yönetiminde görev almış kişilerden biri olarak söyleyeyim arkadaşlar, bu iktidar giderse, milli savunmamıza zerre kadar zarar gelmez. Bu iktidar giderse, milli menfaatlerimize zerre kadar zarar gelmez. Bu iktidar giderse, milli değerlerimizden hiçbir şey kaybetmeyiz. Hatta ve hatta uzun yıllar MGK üyesi olmuş, dış işleri bakanlığı da yapmış bir arkadaşınız olarak söyleyeyim. Kazandığımızda, ülkemiz öyle bir güçlenecek ki, şimdiki gibi hamasetle değil, gerçek demokrasinin gücüyle dünyanın saygın bir ülkesi olacağız. Önümüzdeki seçimler, ülkemizde hızlı bir atılımın başlangıç tarihi olacak” dedi.

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