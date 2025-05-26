Ali Asaf için mutluluktan havaya uçtuk

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İstanbul Sancaktepe’de yaşayan nalbur Samet Demir, oğlu Ali Asaf’ın 2 yıl süren lösemi tedavisini başarıyla tamamlamasının ardından sosyal medyadan “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” çağrısı yaptı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan bu içten çağrı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Paylaşıma Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de destek verdi.

HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Dün Ali Asaf’ın dileğini gerçekleştirmek için Sancaktepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ali Asaf Demir’in ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. 200 kişilik motorcu grubu da balonlarıyla birlikte etkinlikteydi. Ardından Ali Asaf, babasıyla birlikte sahneye çıkarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kendisini yalnız bırakmayan binlerce kişiyle birlikte balonunu gökyüzüne bıraktı. Ali Asaf’ın o anları, alanda bulunan herkesi duygulandırdı.

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