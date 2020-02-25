Ali Armağan kimdir?

Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu ailesiyle yaşadığı lüks villada intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.A.’nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. A.A.’nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Ali Armağan, Petline A.Ş’nin kurucu ortağı, Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2020 yılında bir trafik kazası geçiren ünlü iş adamı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılmıştı.