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Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla) (DHA) - İHA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 15:19,Son Güncelleme:/

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltına alındı

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Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltına alındı
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Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli (26), Muğla'nın Bodrum ilçesinde erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli, Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde, dün gece erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartıştı.

Tartışmanın uzaması üzerine Hazal Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kumaş'ı bıçakla bacağından yaraladı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumaş, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltına alındı
daha fazla video için

Polis, ifadesinin ardından Hazal Mesudiyeli'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mesudiyeli, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bir şey yapmadım" dedi.

Hazal Mesudiyeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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