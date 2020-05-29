Bir dilin harflerini tanıtmak suretiyle okuma ve yazmayı öğrenmeyi sağlayan kitap olarak alfabe kelimesi tanımlanmaktadır. Dünyanın her yerinde alfabe en önemli iletişim aracıdır. Bu doğrultuda TDK üzerinden bakıldığı zaman Türkçe içerisinde alfabe kelimesine karşılık eş anlamlı olarak, ‘abece’ sözcüğü bizi karşılıyor.

Alfabe Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelime üzerinden cümle kurabilmek için alfabe kullanılmaktadır. Türkçede toplamda 29 tane harf bulunmaktadır ve toplamda alfabe olarak bilinir. Bu doğrultuda alfabe kelimesi eş anlamlı olarak, ‘abece’ sözcüğü üzerinden de ele alınmak suretiyle değerlendirilmektedir. Genelde alfabe kelimesi gündelik yaşamda çok sık kullanıldığı için, abece sözcüğü çok fazla bilinmez. Fakat her iki sözcük de aynı anlam üzerinden değerlendirme imkanı tanımaktadır.

‘’Her ülkenin alfabesinde harfler farklılık gösterir.’’

‘’Bir ülke için abece büyük öneme sahiptir.’’