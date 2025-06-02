Alfa Kuşağı’nın ilk büyük sınavı

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Alfa kuşağını oluşturan nesil, dijital dünyaya doğduğu için ‘dijital yerli’ olarak da adlandırılıyor. Yapay zekâ ya da sanal gerçeklik gibi ileri teknolojilerle çok erken yaşta tanışıyor, çevrimiçi etkileşimi tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra eğitime ve iş yaşantısına bakış açıları diğer kuşaklardan farklı. Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer, Alfa Kuşağı’nın dijital dünyada sadece izleyici olmayı kabullenmediğini, sosyal medya içeriği oluşturmak ve oyun tasarlamak gibi teknolojik üretimler peşinde olduklarını söylüyor. Geçer’e göre, ‘Alfa’ların dünyayı değiştirme istekleri daha güçlü ve kendilerini ‘dünya vatandaşı’ olarak hissediyorlar.

Alfa Kuşağı; dijitalleşmiş, anlam arayışı yüksek, bireysel farkındalığı gelişmiş ama aynı zamanda yüksek beklenti ve baskıyla büyüyen bir nesil. Dolayısıyla sınavlara yaklaşımları da farklılık gösterebiliyor.

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ÇABUK SIKILIYORLAR

Mesela onlarda sınavlara ‘hayatım buna bağlı’ yerine ‘sadece geçmem gereken bir aşama’ bakışı daha yaygın. Ayrıca çok yönlülükleri nedeniyle hayatlarını sadece sınavların belirleyeceğine inanmıyorlar. Öğrenmelerinin oyun destekli olması gerektiğini düşündükleri için sınavlarda çabuk sıkılıyorlar. Hazırlık süreci de bu nedenle onlar için çok sıkıcı olabiliyor.

Bu kuşağın bilgiye kolayca erişebildiğini bu nedenle de eğitim sürecinde beceri odaklı bir yaklaşıma önem verdiklerini dile getiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi rehber öğretmeni Hüsna Aşut Boz ise “Alfa Kuşağı, teknolojiye olan yatkınlığı sayesinde, oyunlaştırma, sanal gerçeklik gibi yenilikçi eğitim metotlarına ilgi duyuyor. Global düşünüyorlar, sınırlar ötesi iş ve eğitim fırsatlarını değerlendirmeye açıklar” dedi.

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NASIL HAZIRLANIYORLAR

Alfa Kuşağı, hayatlarında ilk kez girecekleri büyük sınava nasıl hazırlanıyor? Bu soruyu LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek olan öğrenciler ve ebeveynlerine yönelttik.

İstanbul Şehit Melih Sancar Ortaokulu öğrencisi Elanur Kul, “Stres hissetmedim, başarabileceğimi bildiğim için oldukça rahattım. YouTube videolarından ve ChatGPT’den yararlanarak sınava kendi kendime hazırlanıyorum” dedi.

Anne Sevgül Kul ise Elanur’u hiç sıkıştırmadıklarını, araştırmalarını teknolojiyi kullanarak yaptığını söyledi.

‘VİDEOLAR İZLİYORUM’

İzmir İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencisi Ali Umut Topal ise “YouTube’da ders videolarını izliyorum. Karmaşık konuları 10 dakikada açıklayan videolar hayat kurtarıyor” diye konuştu.

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Anne Özge Topal da “Bu kuşak özgür ruhlu, liderlik özellikleri baskın ve adalet duyguları çok güçlü. Kuralları sorguluyor. Ancak çok sabırsızlar” ifadelerini kullandı.