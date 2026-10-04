Alfa kuşağını anlama kılavuzu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

KELİME ve dil araçları sitesi Unscramblerer’ın Google arama eğilimlerini inceleyen çalışması, 2026’da anlamı en çok merak edilen 2010 yılından sonra doğan alfa kuşağı kelimelerini listeledi. Çalışma, 1 Ocak ile 27 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan Google aramalarını temel aldı. İşte alfa kuşağının kendini ifade etmek için en çok tercih ettiği kelimeler ve anlamları:

İNANDIRMAK İÇİN ‘NO CAP’

Rapora göre ‘6-7’, 2026’da anlamı en fazla aranan alfa kuşağı ifadesi. 2024 yılında rapçi Skrilla’nın Doot Doot (6-7) adlı şarkısıyla ilişkilendirilen ifade, zamanla sosyal medyada farklı biçimlerde dolaşıma girdi. Bazı kaynaklarda bu ifadenin, el hareketleriyle birlikte kullanıldığında ‘eh işte’, ‘şöyle böyle’ anlamında olduğu belirtilirken, farklı kaynaklarda da ‘özellikle gençler arasında kullanılan anlamsız bir ifade’ olarak tanımlıyor. Ellerin yukarı aşağı hareket ettirilmesiyle söylenen ‘6-7’, genellikle alaycı bir tavrı dile getiriyor. Alfa kuşağı tarafından çok kullanılan bir diğer kelime ise ‘cap’ ya da ‘no cap.’ Cap, yalan, abartı veya yanlışlık anlamlarına gelirken, no cap ise yalan yok ya da gerçekten anlamını taşıyor.

Haberin Devamı

Alfa kuşağının en çok kullandığı terimlerden bir diğeri ise ‘mog’ ya da ‘moglamak’. Bu kelime, birini gölgede bırakmak, domine etmek veya alt etmek anlamına geliyor. Alfa kuşağı, ‘aura’ kelimesini kendince yorumlamayı seçti. Onlar, ‘aura’ kelimesini ‘havalı’ ya da ‘karizmatik’ bulduğu kişiler için kullanılıyor.

‘YAŞLISIN’ DEMENİN YOLU: UNC

‘Crash out’ ise kişinin öfkesine hâkim olamadığı ya da bir anda kendini kaybettiği durumlar için kullanılıyor. Sinir krizi geçiren birine ya da duygusal açıdan kendini iyi hissetmeyenleri tanımlarken yeni nesil, ‘crash out’ deyip geçiyor. Alfa kuşağı için ‘LARP’, sahte olan veya olmadığı biri gibi davrananları tanımlamak için kullanılıyor. Ayrıca yeni nesil, İngilizce’de amca anlamına gelen ‘uncle’ kelimesinin kısaltmasından oluşan ‘unc’ sözcüğünü de birine yaşlı demek için kullanıyor.

SIK KULLANILAN 10 TERİM

- 6-7: Öne çıkan bir anlamı yok, alaycı bir tavırla söylenebiliyor.

Haberin Devamı

- Cap: Yalan, abartı, yanlışlık.

- No cap: Gerçekten, yalan yok.

- Moglamak: Birini gölgede bırakmak, bir konuda ilgili kişiyi geçmek.

- Aura farming: Bilinçli bir şekilde havalı görünmeye çalışmak. Bunu ‘aura kasmak’ olarak da söyleyebiliyorlar.

- Crash out: Birinin sinir krizi geçirmesi ya da duygusal olarak kendini kaybetmesi anlamında kullanılıyor.

- LARP: Olmadığı biri gibi davranan kişiler için söyleniyor.

- Fam: İngilizcede aile anlamına gelen ‘Family’ kelimesinin kısaltılması olan bu kelime, aileden biri gibi sevilen kişiler için kullanılıyor.

- Unc: İngilizcede amca anlamına gelen ‘Uncle’ kelimesinin kısaltması olan bu terim birine ‘yaşlı’ demenin farklı bir yolu.

Haberin Devamı

- Rizz: Bir kişinin karizmasını, çekiciliğini ya da flört etme becerisini anlatıyor.