Aleyna’yla gitti ateş edip kaçtı... Beşiktaş’ta yakalandı

Haberin Devamı

RAPÇİ Vahap Canbay, kendisinden şiddet gördüğü iddiasıyla ayrılan Survivor yarışmacısı ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları olan Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’dan (20) yardım istedi. İki arkadaş 19 Mart akşamı 22.00 sıralarında Aleyna Kalaycıoğlu’nun çalıştığı İstanbul Ümraniye’deki stüdyonun önüne otomobille geldi. O sırada yanlarına yaklaşan çakarlı lüks araçtan yapılan silahlı saldırıda karnından vurulan Kubilay Kaan Kundakçı, hayatını kaybetti.

AİLE ÜNLÜ İSMİ İŞARET ETTİ

Ramazan Bayramı tatilinde ailesini görmek için İstanbul’a geldiği öğrenilen oğullarının vefat haberini alan acılı aile, olayın failinin köklü Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu ve Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu iddia etti. Görgü tanığı olarak emniyette ifadesi alınan rapçi Canbay, otomobilde beklerken silahlı saldırıya uğradıklarını ve eski sevgilisi Kalaycıoğlu’nun olayı yaptırmış olabileceğini söyledi. Kadayıfçıoğlu’nun deniz yoluyla kaçmaya çalıştığı iddiaları üzerine harekete geçen polis, fotoğrafı ile tüm bilgilerini kara ve deniz ekiplerine iletti. Polis ekipleri aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

İKİ LÜKS ARAÇLA GELDİLER

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cinayet şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun birisi çakarlı iki lüks araçla olay yerine geldikten sonra araçtan inerek rapçi Canbay ve Kundakçı’nın bulunduğu otomobile ateş ettiğini tespit etti. Saldırı sırasında Kalaycıoğlu’nun da yeni sevgilisiyle olay yerine birlikte geldiği öğrenildi. Kız arkadaşı Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisini görür görmez otomobile ateş açarak olay yerinden kaçan Kadayıfçıoğlu, dün Beşiktaş’ta saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırıda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da (50) olduğu öğrenildi.

SON KONUŞMASINI ANLATTI

Haberin Devamı

- KUBİLAY Kaan Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı ve babası Cemil Kundakçı, şüpheli yakalanmadan önce katıldıkları bir YouTube programında cinayetle ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Cemil Kundakçı “Kapıyı açıp rasgele ateş ediyorlar. İyilik yapmak için gittiği yerde benim oğlum rahmetli oluyor. Gelen arabanın içerisinde, ateş edilirken Aleyna Kalaycıoğlu’nun da olduğunu duydum. Çığlığı varmış, onu duydum. Nasıl o arabanın içinde olabiliyor?” dedi. Gözyaşları içinde oğluyla son konuşmasını anlatan anne Ülker Kundakçı da “Olaydan en az 1 saat önce oğlumla görüştüm. Aradı, ‘Anne ben Vahap abiyle Aleyna ablaya gittim’ dedi. Ancak Aleyna ‘Hayır annem istemiyor’ demiş. Ben de ‘Oğlum konuşmayın’ dedim. Vahap’ın köpeğini Aleyna’dan almak için beklemişler. 1 saat sonra ben çocuğumun vurulduğunu öğrendim” dedi.

Haberin Devamı

