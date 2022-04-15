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Aleyna’yı ölüme sürükleyen sanık hakkında 'iyi hal indirimsiz’ müebbet istendi

#Cinayet#Mahkeme#Ceza
Aleyna’yı ölüme sürükleyen sanık hakkında iyi hal indirimsiz’ müebbet istendi

Iğdır'da 'ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ not bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül'ün (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın (41) hakkında 'iyi hal indirimsiz’ müebbet hapis istendi.

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Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi’nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021’de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı not bırakan Aleyna’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik’ suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi.

'HAKİM YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ İÇİN EMNİYETE TALİMAT VERDİ'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli’ olarak geçen Ağgül’ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü’ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın’ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Argın, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Gökhan Argın, 'şantaj’, 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep’ verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022'de hakim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisana ertelendi.

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SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Iğdır 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erzincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi.

Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi’ yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.

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#Cinayet#Mahkeme#Ceza

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