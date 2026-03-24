Aleyna’ya da kelepçe... 7 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul’da, iddiaya göre, yaklaşık 2 hafta önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılan eski Survivor yarışmacısı ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak isteyen ünlü rapçi Vahap Canbay, ortak arkadaşları Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’dan (20) yardım istedi. 19 Mart 2026 gecesi otomobille, Aleyna Kalaycıoğlu’nun Ümraniye’de çalıştığı stüdyonun önüne gelen rapçi Vahap Canbay’ın barış konuşması isteği, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu tarafından reddedildi. Kendisiyle konuşmak istemeyen Aleyna Kalaycıoğlu’ndan köpeğini isteyen Vahap Canbay, futbolcu arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı ile otomobilde beklemeye başladı.

CİNAYETLE İLGİLİ 10 KİŞİ YAKALANDI

Saat 23.00 sıralarında sokağa birinde çakar bulunan iki lüks otomobil girdi. Otomobillerden birinde Alaattin Kadayıfçıoğlu ve yanında sevgilisi olduğu öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu vardı. Otomobilden inen Alaattin Kadayıfçıoğlu, diğer otomobilde oturan Vahap Canbay’ı görünce ateş etti. Saldırıda göğsünden vurularak ağır yaralanan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Kadayıfçıoğlu, tekrar otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan Kalaycıoğlu’nu da bir süre gittikten sonra olay yerine yakın bir yerde yol kenarında indirdi.

Haberin Devamı

Olayı araştıran polis ekipleri, saldırı sonrasında lüks otomobil ile kaçan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu, Beşiktaş’ta saklandığı adreste, saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Soruşturma kapsamında, Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu (50), Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Cinayeti işlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’na yardım ettikleri ve cinayete azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Haberin Devamı

‘AZMETTİRİCİ’ İDDİASINI REDDETTİ

‘Cinayette azmettirdiği’ iddiasıyla 20 Mart’ta gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu’nun saatler süren sorgu sırasında zor anlar yaşadığı ve ağladığı öğrenildi. Aleyna Kalaycıoğlu emniyetteki ilk ifadesinde, eski sevgilisi Vahap Canbay’ın köpeğini istediğini, köpeğin stüdyoda olduğunu, köpeği vermek için stüdyonun bulunduğu yere gittiklerini anlattı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu söyledi. Kadayıfçıoğlu’nun, Vahap Canbay’ı gördükten sonra otomobilden inip saldırıyı gerçekleştirerek tekrar otomobile bindiğini belirtti. Saldırı sonrasında birlikte geldikleri otomobil ile bir süre gittiklerini, Kadayıfçıoğlu’nun kendisini olay yerine yakın bir mesafede, yol kenarında otomobilden indirdiğini ifade etti. Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki ‘cinayetin azmettiricisi olduğu’ iddialarını ise reddetti. Adliyeye sevk edilen 10 kişinin savcılık sorgusu yaklaşık 8 saat sürdü. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yı öldürdüğü öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da arasında bulunduğu 7 kişi tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcı, Zuhal Kalaycıoğlu ve Ahmet Özkoç hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Zuhal Kalaycıoğlu ve Ahmet Özkoç adli kontrol ile serbest kalırken Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın arasında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Haberin Devamı