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Aleyna’nın sır ölümü

#Aleyna Ağgül#Cinayet#Göktürk Argın
Aleyna’nın sır ölümü

18 yaşındaki Aleyna Ağgül, “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı bir not bırakarak yaşamına son verdi. Şantaj yaparak genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın gözaltına alındıktan sonra adliyede serbest kaldı.

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Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, 30 Eylül günü, ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5’inci katının merdiven boşluğundan aşağıya atlayarak yaşamına son verdi. Polis yaptığı araştırmada, genç kızın geride “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı bir not bıraktığını belirledi. Aleyna Ağgül’ün Göktürk Argın (19) ile arkadaşlık yaptığı, kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın’ın (40) oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna’nın uygunsuz fotoğraflarını gördüğü, ofisine çağırdığı genç kıza şantaj yaparak cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Polis, Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen baba-oğul, mahkemedeki ifadelerinin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba-oğla yurtdışına çıkış yasağı verildiği, il dışına da izin alıp adres göstererek çıkabilecekleri bildirildi.

‘KIZIMA KOMPLO KURDULAR’

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Aleyna’nın babası Kemal Ağgül, “Bu intihar değil, çocuğuma komplo kurdular. Kızımın vücudundan hiçbir kırık yoktu sadece kafasının arkasında bir darbe vardı. Kızımı öldürüp oraya bıraktılar. İntihar süsü verdiler. Gece alıp götürmüşler. Kızıma zorla içki içirmişler, Aleyna içmezdi” dedi.

Baba Ağgül ayrıca, Göktürk Argın’ın babası Gökhan Argın’a “Bu iş tamam” diyerek mesaj attığını da iddia etti.

BABA OĞUL İDDİALARI REDDETTİ

Mahkemeye çıkarılan evli ve iki çocuk babası Gökhan Argın, burada verdiği ifadede, Aleyna ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını ve 4 aydır birlikte olduklarını söyledi. Aleyna’nın, oğlu Göktürk ile liseden arkadaş olduğunu belirten Gökhan Argın ifadesinde, “Aleyna, pazartesi günü beni aradı. Annesinin rehabilitasyon merkezinde olduğunu, bir şeyler alacağını ancak parasının olmadığını söyledi. Kendisi ile buluştum, alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Ama aramızda bir şey olmadı. Çarşamba günü de yine bir şeyler alıp hastaneye bıraktık. Sonra kendisini evine götürdüm. Perşembe günü polis beni evimden aldı. Kendisinden daha önce ayrılmak istedim ama beni, intihar etmekle tehdit etti. Hatta birkaç kez de intihara teşebbüs etti. Kendisi çok alkol alırdı. Aleyna’nın intihar ettiği gece, kendi evimde kaldım. Binanın kameralarında bunlar kayıtlı. Yaklaşık iki ay önce bana mesaj yazıp intihar edeceğini söyledi. Ama inanmayıp telefonumu kapatarak uyudum. Eğer o gün ölseydi, ilgilenmediğim için suçlu olurdum. Çünkü attığı mesajlar vardı” dedi.

‘KENDİSİNİ TANIMAM’

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Aleyna’nın sevgilisi olmadığını söyleyen Göktürk Argın ise “Lise birinci sınıfta aynı okuldaydık. Kendisi sevgilim değil, görmem, tanımam bile” dedi. Bu arada Göktürk Argın’ın olay yerine yakın bir bölgede gözaltına alındığı belirtildi. 

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#Aleyna Ağgül#Cinayet#Göktürk Argın