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Aleyna'nın sapığı

#Aleyna Tilki#Sapık#Muhammed Erkam Akman
Aleynanın sapığı

Şarkıcı Aleyna Tilki kâbusu yaşadı... Muhammed Erkam Akman adlı bir kişi Aleyna’nın yaşadığı evin jiletli telli site duvarını aşarak kapısına dayandı. Olayın kamera kayıtları ise dün ortaya çıktı.

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Aleyna Tilki’nin Üsküdar Çengelköy’de yaşadığı sitenin güvenliği, geçen cuma akşamı saat 23.00 sıralarında, sitenin jiletli telli duvarından atlayarak içeri giren bir kişiyi fark etti. Duvardan atlayan kişi doğruca Aleyna Tilki’nin yaşadığı bloktaki evine giderek ziline bastı.

İLK GELİŞİ DEĞİLMİŞ

Site güvenliği hemen polisi aradı. Polis, kısa sürede siteye gelerek, adı Muhammed Erkam Akman (24) olan kişiyi, jiletli telin kestiği elleri kan içinde ve kapının önünde diz çökmüş halde buldu. Polis şüpheli kişiyi kapının önünde gözaltına aldı. Aleyna ise olaydan konser sonrası annesinin kendisini aramasıyla haberdar oldu. Aleyna ile annesi Havva Öztel, evlerinin kapısına dayanan kişiden şikâyetçi olarak tedbir kararı talebinde bulundu. Site güvenliği, polise, yakalanan kişinin daha önce de “Aleyna Tilki’nin arkadaşıyım” ve “Sağlıkçıyım” diyerek içeri girmeye çalıştığını ancak kendilerinin buna izin vermediğini aktardı.

‘SADECE KAPIYI ÇALDIM’

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Şüpheli Muhammed Erkam Akman ise ifadesinde “Aleyna Tilki’nin hayranıyım. Kendisini görmek için evine gittim. Kimseye zarar vermek ya da rahatsız etmek gibi bir amacım yoktu. Zaten içeri girmedim, sadece kapıyı çaldım. Çok pişmanım” dedi. Emniyet’teki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Muhammed Erkam Akman, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

'EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUM'

Yaşanan olay nedeniyle büyük bir korku yaşayan Aleyna Tilki, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğunun kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur. Kapıma bizzat pusu kurmuştur. En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı.”

EV ARIYOR

Aleyna Tilki’nin bu olayın ardından ev arayışına girdiği öğrenildi. Anne Havva Öztel “Gerçekten ailece bir travma yaşadık. Dairemin önünde yatarken buldular onu. Bizim için korkunç bir durumdu. Büyük bir endişe içerisindeyiz. Hakkında umarım gereken yapılır” dedi.
Behlül Aydın/İSTANBUL

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#Aleyna Tilki#Sapık#Muhammed Erkam Akman

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