Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kuzene Filipinli Julia tuzağı Evlilik hayali kâbusa dönüştüKuzene Filipinli Julia tuzağı! Evlilik hayali kâbusa dönüştü#Filipiler
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor... #Koronavirüs
Merih Demiral, M. United maçına damga vurdu Ronaldoyu yıkan goller...Merih Demiral, M. United maçına damga vurdu! Ronaldo'yu yıkan goller...#Merih Demiral
Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor Yoğun bakımda yatanlar arasında...Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor! Yoğun bakımda yatanlar arasında...#Koronavirs
Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştuAkşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?#Seçim
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Aşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldıAşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldı!#Kovid Aşısı
Aleynanın ölümünde yeni rapor Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadı Aleyna'nın ölümünde yeni rapor! Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadı#Aleyna Ağgül
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti Yüzücülerin Everest Dağını 15 saatte yüzdü34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti! 'Yüzücülerin Everest Dağı'nı 15 saatte yüzdü#Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Aleyna Tilkiden büyük başarıAleyna Tilki'den büyük başarı#Aleyna Tilki
Kimler evde bakım maaşı alacakKimler evde bakım maaşı alacak?#Bakım Ödemesi
Annesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildiAnnesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildi!#Zeynep Korel
Otomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndüOtomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndü!#Otomobil
HABERLERGündem Haberleri

Aleyna’nın ölümünde yeni rapor

#Aleyna Ağgül#Ölüm#Rapor
Aleyna’nın ölümünde yeni rapor

Iğdır’da intihar ettiği değerlendirilen ancak ölümü şüpheli bulunan Aleyna Ağgül’ün (18) otopsi raporu tamamlandı. Raporda Aleyna’nın ‘beyin kanaması, iç kanama ve genel beden travması’ sebebiyle öldüğü anlatıldı.

Haberin Devamı

Aleyna Ağgül, Iğdır’da 30 Eylül 2021’de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. Arkasında “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı bir not bırakmıştı. İntihar ettiği değerlendirilen Aleyna’nın ölümünde ‘cinayet şüphesi’ de dikkate alınarak soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailesinin ve notta ismi geçen kişinin de ifadesi alındı. Gökhan Argın (40), Aleyna ile bir süredir birlikte olduklarını, kendisinin ayrılmak istediğini, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Argın yapılan itirazlar üzerine tekrar gözaltına alındı ve Aleyna’yı intihara teşvik ettiği şüphesiyle tutuklandı.

Aleyna’nın ölümünde yeni rapor

ÜÇ AYRI SEBEP VAR

Aleyna’nın kesin ölüm sebebi ve diğer bazı veriler için de Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmişti. Kurumun hazırladığı rapor, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına ulaştı. Raporda Aleyna’nın ölümüne sebep olan üç ayrı unsur sıralandı. Rapora göre Aleyna ‘genel beden travması’, ‘beyin kanaması’ ve ‘iç kanama’ sebebiyle hayatını kaybetti. Kanında 0.84 promil alkol tespit edildi.

Aleyna Ağgülün sır ölümü Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

İlgili Haber:Aleyna Ağgül'ün sır ölümü! Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

Soruşturmada Aleyna’nın hamile olup olmadığına dair şüpheler de dile getirilmişti. Savcılığın talebi üzerine bu hususun da incelendiği ve Aleyna’nın hamile olmadığının belirlendiği de raporda yer aldı. Soruşturma kapsamında polisin olay yerinde yaptığı incelemede elde ettiği bulgular kriminolojik incelemeye gönderilmişti. Olay yerinde yapılan bu incelemenin ardından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

Haberin Devamı

MESAJLARA ULAŞILAMADI

Aleyna’nın ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, “Gökhan Argın’la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, ‘Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar’ diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır” demişti. Aleyna’nın bahsettiği bu mesajlara ise henüz ulaşılamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Ağgül#Ölüm#Rapor

BAKMADAN GEÇME!

Aleyna Tilkiden büyük başarı

Aleyna Tilki'den büyük başarı

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!