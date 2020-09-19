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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aleyna’nın ölümünde şüpheli olan Ümitcan’ın annesi ölü bulundu... İntihar mı, cinayet mi?

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Aleyna’nın ölümünde şüpheli olan Ümitcan’ın annesi ölü bulundu... İntihar mı, cinayet mi?
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‘Aleyna Çakır’ ismini kullanan Sema Esen’in (21) ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, boş bir arazide ölü bulundu. Uygun’un başına isabet eden tek kurşunla öldüğü belirlendi. Olayın ‘cinayet mi, intihar mı’ olduğu araştırılıyor.

Ankara’da yalnız yaşadığı evinde 3 Haziran’da intihar ettiği önü sürülen ve Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in (21) ölümünde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak ifadesi alınmıştı. Daha önce Aleyna Çakır’a şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Uygun, serbest bırakılmıştı. Önceki akşam saatlerinde Uygun’un annesi Gülay Uygun’un (48) ölü bulunması olayı farklı bir boyuta taşıdı. “Bir yakınıma gidiyorum” diyerek evden çıkan Gülay Uygun’un cesedi Keçiören Bağlum mevkisinde boş bir arazide bulundu. Uygun’un başına isabet eden tek kurşunla öldüğü belirlenirken, yanında da olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve başına isabet eden kurşunun boş kovanı bulundu.

O NOT KRİMİNALDE

Uygun’un ölümüyle ilgili başlatılan çok yönlü soruşturmada, olayın “cinayet mi yoksa intihar mı” olduğu araştırılıyor. Uygun’un, “kameraların görmediği, boş bir arazide geç saatte bulunması”, yanında alışveriş poşeti ve maskesinin takılı olması” olayla ilgili şüpheleri artırdı. Soruşturma kapsamında, Uygun’un oğlu ile eşinin yanı sıra yakınlarının da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Olayda kullanılan silah ile Uygun’un bıraktığı iddia edilen “intihar notu” kriminal incelemeye gönderildi. Kriminal incelemede olayda kullanılan tabanca da başka birilerinin parmak izi olup olmadığı, tabancanın başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak. Ayrıca, bırakılan “intihar notunun” Gülay Uygun tarafından mı yazıldığı, yoksa olaya intihar süsü vermek için başka birisi tarafından mı yazıldığı araştırılıyor.

Aleyna’nın ölümünde şüpheli olan Ümitcan’ın annesi ölü bulundu... İntihar mı, cinayet mi
Sema Esen

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yurtlarda görev yapan Gülay Uygun’la ilgili “18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığı ve gece hayatında çalışmaya zorladığı” iddiaları gündeme gelmişti. İddialar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uygun hakkında soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirmişti. Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in de yurttan ayrıldıktan sonra eğlence mekânlarında çalıştığı belirlenmişti.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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