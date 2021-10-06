Aleyna’nın ölümünde baş şüpheli serbest bırakılmıştı... İtiraza ret

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
Beşiktaşta Sergen Yalçın, PFDKya sevk edildi İşte alacağı muhtemel cezaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza#Sergen Yalçın
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Taliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonuTaliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonu!#Afganistan
Sıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketiSıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketi#Sosyal Medya
ABDde CIA depremi Tek tek avlandılarABD'de CIA depremi! Tek tek avlandılar#ABD
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
850 bin esnafı ilgilendiriyor TBMMde kabul edildi850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi#Vergi Kanunu
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
Farah Zeynepten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukatFarah Zeynep'ten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukat#Farah Zeynep Abdullah
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Skandalı 19 yıl sonra ifşa etti Elçilikteki yemekte taciz ettiSkandalı 19 yıl sonra ifşa etti! 'Elçilikteki yemekte taciz etti'#Fransa
Gurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişmeGurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişme!#Cinayet
HABERLERGündem Haberleri

Aleyna’nın ölümünde baş şüpheli serbest bırakılmıştı... İtiraza ret

#Aleyna Ağgül#Iğdır#Gökhan Argın
Aleyna’nın ölümünde baş şüpheli serbest bırakılmıştı... İtiraza ret

Iğdır’da 14 Kasım Mahallesi’nde, 30 Eylül Perşembe sabahı, Aleyna Ağgül (18) ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5’inci katının merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Haberin Devamı

Polis, Aleyna’nın ölümüyle ilgili yaptığı araştırmada, ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı not buldu. Bunun üzerine Gökhan Argın (43) ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Şüphelilerden Göktürk Argın, serbest bırakılırken, Gökhan Argın ise ‘intihara teşvik’ suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı.

Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına Sulh Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazını reddetti.

Aleyna’nın ölümünde baş şüpheli serbest bırakılmıştı... İtiraza ret

SAHTE HESAPLARDAN ŞANTAJ

Öte yandan Gökhan Argın hakkında, ‘şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal’ suçlamasıyla şikâyetçi olan Aleyna’nın ölmeden bir gün önce Emniyet’te verdiği ifadesinde, “Gökhan Argın’la sevgili olduktan sonra, ‘Elimde fotoğrafların ve videoların var. Bunları ailene ve insanlara gösteririm’ diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu” dediği öğrenildi. Soruşturmada, Gökhan Argın’ın tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Ağgül#Iğdır#Gökhan Argın