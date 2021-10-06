Aleyna’nın ölümünde baş şüpheli serbest bırakılmıştı... İtiraza ret

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Polis, Aleyna’nın ölümüyle ilgili yaptığı araştırmada, ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı not buldu. Bunun üzerine Gökhan Argın (43) ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Şüphelilerden Göktürk Argın, serbest bırakılırken, Gökhan Argın ise ‘intihara teşvik’ suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı.

Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına Sulh Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazını reddetti.

SAHTE HESAPLARDAN ŞANTAJ

Öte yandan Gökhan Argın hakkında, ‘şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal’ suçlamasıyla şikâyetçi olan Aleyna’nın ölmeden bir gün önce Emniyet’te verdiği ifadesinde, “Gökhan Argın’la sevgili olduktan sonra, ‘Elimde fotoğrafların ve videoların var. Bunları ailene ve insanlara gösteririm’ diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu” dediği öğrenildi. Soruşturmada, Gökhan Argın’ın tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor.