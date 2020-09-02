Son dakika haberi: Aleyna'nın ailesinin isyanı: Sevgilisi şüpheli bile değil

Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulundu. Adli Tıp, otopsi raporunda genç kadının cesedinde darp ve boğuşma izine rastlanmadığını, boyun kısmında bornoz kemeri ile kendini astığına dair izler bulunduğuna yer verdi. Sema Esen’in cesedini evde bulan sevgilisi Ümitcan Uygun polis sorgusunda “Aleyna 1 yıldır kız arkadaşım. Olaydan birgün önce 2 Haziran’da akşam 20.00’de evinde yemek yedik. Sonra S.E. isimli bir arkadaşımızla kafeye uğrayıp, bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile Aleyna’yı evine bıraktık. Kapıdan vedalaştım, içeri girmedim. S.E. ile başka bir arkadaşıma gittik ve kalabalık bir erkek arkadaş grubu ile alkol aldık. Aleyna, bu arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu, tartıştık. WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlarda intihar edeceğini ima etti. Ancak alkollü olmam ve ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Sabah mesajlarını okudum. Telefonla aradım, cevap alamadım. Kapıyı da açmayınca çilingir çağırdım. Eve girdiğimde salonda yatıyordu, 112’yi aradım” dedi.

ADLİ TIP RAPORU TERSİNİ SÖYLÜYOR

Ümitcan Uygun “Son görüştüğümüz gece ben içeri girmedim. Kapıdan vedalaşıp ayrıldım” dese de Adli Tıp raporuna göre Sema Esen, ölmeden önce bir erkekle cinsel ilişkide bulundu. Rapora göre genç kadının tırnaklarında deri örnekleri de bulundu. Ancak Sema Esen’in kendi rızasıyla cinsel ilişkiye mi girdiği, yoksa tecavüze mi uğradığı belirlenemediğinden İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda inceleme yapılmasına karar verildi. Ümitcan Uygun

DOSYAYA ŞÜPHELİ OLARAK GİRMELİ

Sema Esen’in ağabeyi Himmet Esen, yaşam dolu bir genç kadın olan kardeşinin intihar ettiğine asla inanmadıklarını belirterek “Yıkılmıştık, Adli Tıp raporu ile bir kez daha yıkıldık. Bu kişi, kardeşimi evine bıraktığını içeri girmediğini söylüyor. Kardeşimi darp ettiği videolar var. Böylesine acımasızca döven biri cinayet de işleyebilir. Kardeşimin ölümü şüpheli, bu kişi şüpheli olarak bile dosyada yer almadı. Bu kişinin DNA örnekleri neden alınmıyor? Sorgulaması neden tam yapılmıyor? Adalet istiyorum. Kimse suçlu cezasını çeksin. Benim kardeşim toprakta. O ise ‘Nasıl olsa yırttım’ diye gününü gün ediyor. Adalet yerini bulsun. Elini kolunu sallayarak gezmesin” dedi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

Aleyna Çakır’ın, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, olaydan önce 17 Nisan’da sosyal medyada paylaşılmış ve büyük infial yaratmıştı. Söz onusu videodaki görüntülerin ardından Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır’a yönelik şiddet eylemi nedeniyle ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından gözaltına alınmış ve 1 ay uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştı.

İNTİHAR YERİNE CİNAYETE EVRİLİR

Avukat Umur Yıldırım Raporda belirtilen her detay cinsel saldırı bulgusudur. Vajinal kısımda sperm, anal kısımdan alınan sürüntü örneğinde PSA denilen ve erkekten salgılanan sıvı, tırnak içinde doku bulunması... Bunların hepsinin araştırılması gerekli. Bunun için de şüpheli şahsın biyolojik incelemesinin yapılması lazım. Alınan örnekler şüpheliye ait çıkarsa, dosyanın seyri değişecek. İntihar değil cinayete evrilecek. Şüpheli konumdaki Ümitcan Uygun ifadesinde Aleyna Çakır ile rızası olarak ya da olmayarak cinsel birliktelik yaşadığına dair en ufak bir şey söylemiyor” dedi.

SORGULAMADA BÜYÜK EKSİKLİKLER VAR

Adli Tıp Uzmanı Nevzat Alkan, Ümitcan Uygun’un ifadesinin cinayet ekipleri değil polis memurları tarafından alındığını, soruşturmada sorulmayan birçok soru ve eksik kalan birçok parça olduğunu söylüyor. Alkan “Ümitcan Uygun iyi sorgulanmış olsaydı bugün akıllarda ‘acaba’ya yol açan tüm sorular cevap bulurdu. Uygun’un ifadesi eksik alınmış. Kendisinden herhangi bir DNA örneği alınmamış, gözaltında tutulmamıştır. Yapılması gerekenler tam yapılmamış. Ben burada sorgulamada büyük hatalar ve eksiklikler olduğunu düşünüyorum” diyor.