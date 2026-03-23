×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aleyna Yaray’ın ölümüne ilişkin yeni detaylar: 'İntihar' demişti, cinayetten tutuklandı! Tabanca lavabonun altında çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Aleyna Yaray#Kadın Cinayeti
Aleyna Yaray’ın ölümüne ilişkin yeni detaylar: İntihar demişti, cinayetten tutuklandı Tabanca lavabonun altında çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 15:03

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kız arkadaşı Aleyna Yaray’ı (22) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cafer Başeğmez’in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ‘intihar’ ihbarı yaptığı, tabancanın cesedin yanında değil, lavabonun altında bulunduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez’in 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCA CESEDİN YANINDA ÇIKMADI

Yapılan incelemede, Yayay’ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. Başeğmez gözaltına alındı.

Aleyna Yaray’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cafer Başeğmez de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı

‘BEN BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ’

Başeğmez ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Başeğmez, “Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Aleyna Yaray#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!