Aleyna ölü bulundu! Korkunç şüphe...
Denizli’de yakınlarının haber alamadığı Aleyna Yurtkölesi yatağında ölü halde bulundu. Genç kızın ölümünde cinayet şüphesi üzerinde durulurken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.
Olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nden yakınları haber alamadı. Sonrasında eve gelen yakınları çilingir yardımıyla girdikleri evde genç kızın yatağında cansız bedenini gördüler. Yurtkölesi'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Yurtkölesi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar. Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.
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