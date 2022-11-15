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Aleyna Nur Gökçe'nin ağır yaralandığı kazada yeni gelişme! Sürücü yakalandı

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#İstanbul#Esenyurt#Aleyna Nur Gökçe
Aleyna Nur Gökçenin ağır yaralandığı kazada yeni gelişme Sürücü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 10:41

İstanbul Esenyurt'ta Aleyna Nur Gökçe'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Sezer H., yapılan itirazların yerinde bulunması ardından hakkında verilen tutuklama kararı üzerine yakalandı. Genç kızın olaydan kısa süre önce "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı ortaya çıktı.

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Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarpmıştı. Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Genç kızın yakınları, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki göstermişti.

Aleyna Nur Gökçenin ağır yaralandığı kazada yeni gelişme Sürücü yakalandı

Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı itiraz dosyasını Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Seher H. için tutuklama kararı verildi.

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Aleyna Nur Gökçenin ağır yaralandığı kazada yeni gelişme Sürücü yakalandı

Karar üzerine dün gece Sezer H. yakalanarak Büyükçekmece Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Bu arada halen yoğun bakımda ölüm ile yaşam arasında mücadele veren Aleyna Nur Gökçe'nin olaydan birkaç saniye önce yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'te "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı görüldü.

Aleyna Nur Gökçenin ağır yaralandığı kazada yeni gelişme Sürücü yakalandı

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#İstanbul#Esenyurt#Aleyna Nur Gökçe

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