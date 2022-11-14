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Aleyna Nur Gökçe'nin ağır yaralandığı isyan ettiren kazada itiraz kabul edildi, sürücü için tutuklama kararı çıktı

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#İstanbul#Esenler#Aleyna Nur Gökçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 17:19

İstanbul Esenyurt'ta geçen salı akşamı metrobüsten inerek evine dönerken hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Aleyna Nur Gökçe'ye çarpan sürücü Sezer H. için tutuklama kararı çıkarıldı.

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Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı.

Aleyna Nur Gökçenin ağır yaralandığı isyan ettiren kazada itiraz kabul edildi, sürücü için tutuklama kararı çıktı

Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi.

Aleyna Nur Gökçenin ağır yaralandığı isyan ettiren kazada itiraz kabul edildi, sürücü için tutuklama kararı çıktı
Genç kızın annesi Döndü Çalboğazlı ile ağabeyi Hakan Gökçe yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi. 

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Aleyna Nur Gökçenin ağır yaralandığı isyan ettiren kazada itiraz kabul edildi, sürücü için tutuklama kararı çıktı

AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Ailenin avukatı Osman Yeşil bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti.

Savcılığa yapılan başvuru ardından Sulh Ceza Hakimliği, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Sezer H. için tutuklama kararı verdi.

Aleyna Nur Gökçenin ağır yaralandığı isyan ettiren kazada itiraz kabul edildi, sürücü için tutuklama kararı çıktı

Avukat Yeşil, ilk kararın hukuka aykırı olduğunu, hazırladıkları itiraz dosyasının kabul edildiğini, polisin şüpheliyi kısa sürede yakalamasını beklediklerini söyledi.

Avukat Osman Yeşil, DHA muhabirine "Müvekkilim halen yoğun bakımda. Tutuklama kararı ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı. Yakalandıktan sonra da en ağır cezayı alması için çaba harcayacağız" dedi.

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#İstanbul#Esenler#Aleyna Nur Gökçe

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