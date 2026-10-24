Aleyna için ezber bozan mütalaa... İntihara sevk değil kasten öldürme

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Dava dosyasına göre Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisi olan Aleyna Kaya (21) aynı zamanda özel bir kurumda piyano öğretmenliği yapıyordu. Genç kız, kendisinden 5 yaş büyük olan kamyon şoförü Selim Akarçay ile yaklaşık 1 yıldır süren ilişkisini, Temmuz 2025 tarihinde bitirme kararı aldı. Ancak, Selim Akarçay ayrılığı kabul etmedi ve genç kızı ölümle tehdit etmeye başladı.

‘HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM’

Akarçay mesajlarında “… bu sefer gerçekten takıntı haline getirdim… Aleyna ne söylediysem artık yapacağım çok ciddi takıntı haline getirdim… Bu hafta ya sen ya ben ikimizden biri zarar görecek ya sen öleceksin ya da beni öldüreceksin başka çaresi yok. Hepinizi salı günü öldüreceğim. Artık sana karşı bütün iyi niyetim sevgim bitti, bana yaptıklarının ve o yalanların hesabını vereceksin” ifadelerini kullandı. Ölüm tehditleri artınca genç kız, kendisine gelen tehdit mesajları ile Cebeci Polis Karakolu’na giderek şikayette bulundu ve uzaklaştırma kararı talep etti. Ankara 1. Aile Mahkemesi de Akarçay hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Israrlı takip nedeniyle hayatı kabusa dönen genç kız, 11 Ağustos 2025 günü Kolej Metro istasyonunda tren raylarına atlayarak hayatına son verdi.

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‘ÖLÜMÜ KURTULUŞ GÖRDÜ’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Selim Akarçay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık şüpheli Akarçay hakkında ‘Başkasını intihara yönlendirme, yardım etme, kadına karşı tehdit’ suçlarından dava açtı. Davanın ilk duruşması 14 Ekim günü Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Savunmalarından ardından duruşma savcısı örnek bir mütalaa sundu. Mütalaada sanığın aralarındaki ilişki bitmesine rağmen genç kızı ölümle tehdit içeren ısrarlı mesajlar gönderdiği, ölenin sanığın tehditlerinden ve mesajlardan korkup Cebeci Karakolu’na şikayetçi olduğu, hatta bu konuda uzaklaştırma kararı alındığı ancak bunların sanığın eylemlerinde ve öleni ısrarla takipten vazgeçirmediği bu ortam içerisinde mevcut şikayet ve hukuk sistemi içerisinde artık sanıktan kurtulmayacağı psikolojik ruh hali ile ölümü artık bir kurtuluş olarak gördüğü, sanığın ısrarlı takip ve tehditlerinin öleni intihara yönelmesi ve ölümü bir kurtuluş olarak görmesinde ağır bir şekilde etkili olduğu, nitekim ölenin daha önce intihara teşebbüsüne ilişkin bir eyleminin olmadığı’ belirtildi.

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TCK’NIN 84/4 MADDESİ...

Mütalaada, TCK’da ‘intihara yönlendirme’ suçunu düzenleyen maddenin son fıkrasında ‘intihara sevk edenlere cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara sevk edenler kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar’ düzenlemesinin yer aldığına dikkat çekilerek ‘sanığın eyleminin öleni tehdit kullanmak suretiyle ve ruh halini dengesini bozarak ölümü bir kurtuluş olarak karar almaya mecbur etme ve TCK’nın 84/4 maddesini (intihara yönlendirme) yollamasıyla 81 maddesi (kasten öldürme) anlamında kasten öldürme suçu niteliğinde olduğu’ anlatıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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TANIKLAR ANLATTI: ALEYNA ÇOK KORKUYORDU

Duruşmada genç kızın yakın arkadaşları tanık olarak dinlendi. Resim öğretmeni olan tanık B.Ö., “Şahit olduğum konuşmalarda Selim, Aleyna’yı öldürmek için Ankara’ya geleceğini söylüyordu. Aleyna’nın herhangi bir psikolojik rahatsızlığı söz konusu değildi, ailesi ile bir sorunu yoktu. Artık Selim’in tehditlerine dayanmadığı için kendisini öldürdüğünü düşünüyorum” iddiasında bulundu. Tanık Z.N.S. de “O gün Selim’in ses kayıtları hepimizi çok korkuttu. Selim’in annesine zarar vereceğini düşündüğü için annesinin gelmesini istemediğini söyledi. Ailesi ile arasında bir sorun yoktu, Aleyna gayet sağlıklıydı” dedi.

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HUKUKÇULAR NE DEDİ

MÜTALAA EMSAL NİTELİĞİNDE

Savcının mütaalasını hukukçular yorumladı. Aleyna’nın sanık tarafından sistematik bir şiddet, yoğun tehdit ve hakaretler maruz kalması nedeniyle uzaklaştırma kararı aldığını, karar sanığa tebliğ edilmeden, genç kızın hayatını kaybettiğini belirtilen uzmanlar, şu değerlendirmede bulundu: “Dosya ilk önce intihara yönlendirme olarak açıldı. Yaptığımız itirazlar sonucu dosya Ağır Ceza Mahkemesine geldi. Davanın ilk duruşmasında duruşma savcısı kasten öldürme suçundan ceza istedi. Benzer durumdaki mağdur kadınlar için örnek bir mütalaa olduğunu düşünüyoruz. Mütalaa doğrultusunda sanığa ceza verilirse benzer nitelikteki dosyalar yönünden emsal olacağını düşünüyoruz. Savcılığın mütalaasını kadına şiddet dosyalarındaki cezasızlık politikalarının yıkılması adına önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bu yönüyle mütalaanın emsal nitelikte olduğunu değerlendiriyoruz.”