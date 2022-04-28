Aleyna davasında karar

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Iğdır’da 14 Kasım Mahallesi’nde oturan Aleyna Ağgül (18), 30 Eylül 2021’de, apartman boşluğunda ölü bulundu. Yapılan incelemede Aleyna’nın ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı not bıraktığı belirlendi. Nakliye firması sahibi Gökhan Argın (41) gözaltına alındı. Argın, ‘intihara teşvik’ suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği’nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurtdışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçen Aleyna’nın sosyal medya hesaplarının kayıtlarını ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü’ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu okuyan hâkim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Argın’ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için Emniyet’e talimat verdi. Argın, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Gökhan Argın, ‘şantaj’, ‘basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme’ suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022’de hâkim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan’a ertelendi. 15 Nisan’da görülen ikinci duruşmada savcı, mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Nisan’a erteledi.



İSTİNAFA GİDECEKLER



Dün saat 10.00’da başlayan üçüncü duruşmada avukatları Argın’ın suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Gökhan Argın’ı ‘cebir ve tehdit ile intihara yönlendirme’den müebbet, ‘kasten yaralama’dan 4 ay, ‘şantaj’dan 2 yıl hapis ve 10 bin TL para cezasına mahkûm etti.

Mahkemenin kararını değerlendiren Aleyna Ağgül’ün ailesinin avukatı Sedat Karaoğlan, istinaf mahkemesine itirazda bulunacaklarını söyleyerek “Karar nitelikli cinsel saldırı yönünden eksik kalmış bir karardır” dedi.