Aleyna Çakır’ın ölümüyle gündeme gelmişti! Ümitcan Uygun gözaltında

ANKARA’da evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun, bu sefer uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucuya özendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Az önce Ankara Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü Ekip’lerince Babası Durak Uygun ile birlikte gözaltına alınan Uygun’un emniyetteki sorgusu devam ediyor. Gelişmeler birazdan…