Aleyna Çakır’ın cinayet şüphelisi gözaltında

Ankara’da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in şüpheli ölümünün baş şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun bu sefer de sosyal medyada uyuşturucu kullanmasıyla gündem oldu. Yanında 2 kadınla birlikte uyuşturucu kullanan Uygun’un bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada bir çok yorum yapılırken, “Ümitcan Uygun kim tarafından neden korunuyor?”, “Ümitcan Uygun neden tutuklanmıyor?” gibi paylaşımlar yapıldı.

SUÇU UYUŞTURUCU



Dün Ankara Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun’u gözaltına aldı. “Uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucuyu özendirmek” suçlarından gözaltına alınan Uygun’un sorgusu devam ediyor.Yapılan incelemede Uygun’un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsünün üç yıl öncesine ait olduğu ve görüntülerin Ankara Keçiören’de bir evde çekildiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Diğer şüpheli T.K.’nin ise kolluk birimlerince yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. İlgili şüpheliler hakkındaki soruşturma sürdürülmektedir” denildi.

Uygun, geçtiğimiz günlerde Tiktok fenomeni Abdullah S.’yi ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.