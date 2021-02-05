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Haber Giriş: 05.02.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Aleyna Çakır şüpheli şekilde ölü bulunmuştu... Avukatından çarpıcı sözler

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Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır'da (21) tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, ''Dün alınan rapor değerliydi. Biz en başından beri şunu söylüyorduk olay Ümitcan’ın anlattığı gibi değil. Çünkü olay örgüsüne uygun değil. Aleyna’nın vücudunda darp izleri çıktı. Tırnaklarında doku çıktı.'' dedi.

Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de (21) tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

Müge Anlı canlı yayındaki programında, ‘’Evden kaçmayı düşündüğünüz zaman Aleyna Çakır’ı düşünün. Ne oldu, başına neler geldi, benim başıma neler gelebilir. Onun başına geldi benim başıma gelmez diye düşünmeyin. Dün bildiğini gibi yayınımızın son dakikasında gelmişti haber. Benim beklediğim adli tıp kurumu raporu buydu. Bundan önce çıkan rapora beklenen haber deniliyordu, ama beklediğim hiçbir şey yok demiştim. Bu beklenen rapordu. Tırnak arasındaki DNA’nın kime ait olduğunu ait rapordu. O rapor da Ümit Uygun’a ait olduğu çıktı. Tüm kamuoyu adına söylüyorum, Allah utandırmadı. Utanmayanlar varsa utanmaları gerektiğini düşünüyorum.’’ dedi.

Öte yandan Aleyna Çakır’ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım Müge Anlı’nın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avukat Umur Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde:

Biz bu delilleri toplatmak için mücadele ettik, sona gelindi. Dün alınan rapor değerliydi. Biz en başından beri şunu söylüyorduk olay Ümitcan’ın anlattığı gibi değil. Çünkü olay örgüsüne uygun değil. Aleyna’nın vücudunda darp izleri çıktı. Tırnaklarında doku çıktı, sperm ve PSA bulundu. Anlatılan olayda yer verilmiyordu, bunların üzerine raporlar alınmaya başladı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda birçok şey ortaya çıktı. Bedeninde lezyonlar çıktı. Bunun akabinde kime ait olduğunun belirlenmesi gerekiyordu. Savcılığa başvurumuzu yaptık, savcılık kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yolladı. Adli tıp kurumu diğer raporu onayladı ve tırnakta çıkan dokularla sperm aynı erkeğe ait, dedi. Tırnakta çıkan dokular çok değerli. Bir boğuşma olmuş, çok net ortada.

Başsavcılıktan flaş Aleyna Çakır açıklaması
Başsavcılıktan flaş 'Aleyna Çakır' açıklaması
Ölü bulunan Aleyna Çakırla ilgili flaş gelişme Doku örneği Ümitcan Uyguna ait çıktı
Ölü bulunan Aleyna Çakır'la ilgili flaş gelişme! Doku örneği Ümitcan Uygun'a ait çıktı
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