Aleyna Çakır kimdir? Sosyal medya sevgilisinden şiddet gören Aleyna Çakır'ın ölümünü konuşuyor
Sosyal medya Aleyna Çakır’ın ölümünü konuşuyor. İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü ortaya çıktı. Aleyna Çakır’ın baygın görüntüleri binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken; Ümitcan Uygun’a tepki yağıyor. İşte sosyal medyada gündem olan Aleyna Çakır olayının detayları...
Ankara'da intihar ederek hayatını kaybettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın, erkek arkadaşından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşının çektiği video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Video ardından Aleyna Çakır'ın ölüm nedeninin intihar değil de cinayet olabileceği akıllara geldi. Ailesi yüzünden iddia edildiği söylenen Aleyna Çakır'ın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade edildi.
Aleyna Çakır'ın yakın arkadaşlarından birinin sosyal medya hesabından paylaştığı şu sözlerse kafalarda soru işareti bıraktı: "Ne garip şey değil mi. Daha geçen gün konuştuğun insanın şuan hayatta olmaması. Beraber aynı kıyafetleri giydiğin beraber içip ağladığın insanın şu an toprak altında olması. Beraber aynı liseyi okuduğun insanın şuan nefes almaması. Bi tane p.... uğruna hayatının sönmesi. Kurban olduğum. Cennet kokulum.. Rabbim senin acını herkesten çıkarır. Keşke böyle olmasaydı. Keşke şuan gene ağlayarak beni arayıp Kardelen çok kötüyüm sen haklısın deseydin. Edecek kelime bulamıyorum her yerde tabutunun resmini görüyorum videolarını görüyorum rabbim mekanını cennet eylesin meleğim o güzel yüzün hep sol yanımızda hatıra kalacak. Seni seviyorum.. #aleynaçakır"
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