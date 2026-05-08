Aleyna Çakır davasında yeni gelişme... Ümitcan Uygun hakkında istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 12:37

Ankara'da 'Aleyna Çakır' adıyla bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada sanık Ümitcan Uygun’un 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'Eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Uygun, “Ben Aleyna’yı öldürmedim ama nasıl oluyorsa, bir tokat atmışım bunu da kabul ediyorum ve 'eziyet' deniyor buna. Bir tokat atmak eziyetse Kızılay’da darağacı kurun beni sallandırın” dedi.

'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sanal medyada yer aldı. Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen'in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un hakkında dava açıldı.

"BEN CİNAYETTEN AKLANDIM"

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, başka davadan hükümlü olarak tutuklu bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savunma yapan sanık Uygun, “Doğru bilinen bir yanlış var. Aleyna Çakır dosyasında ben cinayetten yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ben cinayetten aklandım. Ama karşı taraf medyayı, sosyal medyayı seviyor ve bu hale getirdi. Benim infaz sürem de doluyor; ama çıkamıyorum ‘tehlikeli tutuklu’ statüm var” dedi.

"SİSTEMATİK ŞİDDET VE TEHDİT VAR"

Sema Esen’in ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise “Eğer Sema Esen kendisini öldürdüyse ki bunu kabul etmiyoruz. Ama Ümitcan Uygun'un tehditleri, yönlendirmesi, şiddeti söz konusu. Bunlar mesajlarla kanıtlı. Tanıklar da Uygun'un sürekli şiddet uyguladığını, Sema Esen'in vücudunda morluklar olduğunu anlattı. Bu dosya 'Ben bir kere dövdüm' dosyası değil. Burada sistematik şiddet ve tehdit var. Kendisinin infaz süresi dolmak üzere ve çıkabilir. Bu yüzden hükümle birlikte sanık Uygun'un tutuklanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esasa ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanık Uygun’un 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'Eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Uygun, “Hakkımda istenen cezayı kabul etmiyorum. Hakkımda bir delil yok. Medyaya yansıyan görüntü Aleyna’nın öldüğü gün gibi yansıtılıyor. Ama bu olay daha önce gerçekleşti. Ben Aleyna’yı öldürmedim ama nasıl oluyorsa, bir tokat atmışım bunu da kabul ediyorum ve 'eziyet' deniyor buna. Bir tokat atmak eziyetse Kızılay’da darağacı kurun beni sallandırın” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.

