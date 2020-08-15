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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Alexandria Troas Ören Yeri'nde makilik alanda yangın

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Alexandria Troas Ören Yeri'nde makilik alanda yangın
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü Alexandria Troas Ören Yeri'nde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ezine ilçesi Dalyan köyü Alexandria Troas Ören Yeri'nde makilik alanda saat 13.30 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na yapılan ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 2 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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