Alevlerle zamana karşı yarış

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Çanakkale Gökçeada’daki ormanlık alanda önceki gün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sabaha kadar süren çalışmalarla yangın, 16.5 saat sonra dün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı. 1100 dönüm alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde de dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle Kemel köyüne sıçradı. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlar ise tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli KYK yurtlarına yerleştirildi.

İHMAL İDDİASI

Antalya Manavgat’taki ormanda da dün 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları gün boyu sürdü. Manavgat’taki yangının ormana yakın bölgede sera yapılan bölgeden başladığı, büyük ihtimalle sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. (Cemhan ŞEN - Vural BOZOK-Ömer KARÇA-Mithat ABAKAN/DHA)

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ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Mersin’in Gülnar ilçesinde de dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi. Bölgedeki rüzgarlı havanın etkisi ve sarp arazi nedeniyle hızla büyüyen yangına havanın kararması nedeniyle karadan müdahaleye devam edildi.(DHA)

Mersin

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Belen’deki ormanlık alanda da dün 14.30 sıralarından yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Bölgedeki Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tahliye edildi. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, 3 evin yandığını belirtirken, “Ekipler müdahale ediyor. Yangın büyüdü, birbirinden kopuk alanlarda. Bakanlığımızdan yeni ekipler geliyor. Yangın bölgesine yakın vatandaşlarımız evlerini boşaltsınlar. Yaralanma durumu yok. Yangın sürüyor” dedi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da “Çevre illerden destek ekipleri istedik” açıklamasında bulundu. (Ufuk AKTUĞ-Kasım NARCI / DHA)