Alevlerle mücadeleye 118 bin orman gönüllüsü

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TARIM ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; yangınlara karşı mücadeleyi güçlendirmek ve toplumu orman yangınları konusunda bilinçlendirmek amacıyla 11 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında gönüllü uygulaması başlatıldı. Uygulamaya üye sayısı 8 bin 144'ü kadın olmak üzere 118 bini buldu. Orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyen 18 yaş üstü, en az ilkokul mezunu, hem sağlık hem de adli sicil yönünden engeli bulunmayanlar, Orman Bölge Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuranlar, teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Orman yangınlarına müdahaleyi nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı öğrenen adaylar, sınavda başarılı olmaları halinde sertifika alarak gönüllü oluyor ve orman yangınlarında görev alıyor.

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GENÇLERE DAVET

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi: "Orman yangınlarıyla mücadelemize destek vermek isteyen vatandaşlarımız, gerekli şartları taşıyorlarsa eğitim programlarımıza katılabilir ve gönüllü olabilirler. 118 bin orman yangın gönüllümüz, alevler ile mücadelemize güç katıyor. Gençlerimiz başta olmak üzere şartları taşıyan vatandaşlarımızın gönüllü ordumuza katılmalarını bekliyoruz."