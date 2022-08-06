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Alevlerin ilerlemesi durduruldu! Mersin yangınında günler sonra iyi haber

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#Orman Yangını#Mersin#Yangın
Alevlerin ilerlemesi durduruldu Mersin yangınında günler sonra iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 14:07

Mersin'de 4 gün önce çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

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Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta yangın çıktı. İhbarla bölgeye 5 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çalışma yaptı.

Alevlerin ilerlemesi durduruldu Mersin yangınında günler sonra iyi haber

Devam eden çalışmalarda 1 itfaiye eri de kayalıklardan düşüp hafif yaralandı. Havanın kararmasıyla dün helikopterlerle çalışmalara ara verildi, karadan müdahale ise sürdü. Ekipler, dün öğle saatlerinde dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi durduruldu. Karadan da ekipler, alevlere müdahaleyi gece boyunca sürdürdü.

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Alevlerin ilerlemesi durduruldu Mersin yangınında günler sonra iyi haber

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 4'üncü günde büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.

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#Orman Yangını#Mersin#Yangın

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