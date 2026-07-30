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Alevlerin arasından kurtarılmıştı: Kumluca yangınında yaralanan kedi 'Luna' tedavi altında

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#Luna Kedi#Orman Yangını#Veteriner Hekim
Alevlerin arasından kurtarılmıştı: Kumluca yangınında yaralanan kedi Luna tedavi altında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 16:59

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalarak vücudunda yanıklar oluşan 'Luna' adlı kedinin tedavisine başlandı. Yangın bölgesinde jandarma personelinin su dökerek acısını hafifletmeye çalıştığı, üzerindeki mikroçipten sahipli olduğu anlaşılan yaralı kedinin kulak, pati ve vücudunun çeşitli yerlerindeki yanık tedavilerinin 1 hafta ile 10 gün arasında süreceği belirtildi.

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Kumluca'da dün saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, Yazır ve Belen mahallelerini etkiledi. Olimpos Antik Kenti ve turizm tesislerinin bulunduğu Adrasan bölgesindeki yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Uçak ve helikopterlerin yanı sıra kara ekiplerinin uzun uğraş verdiği yangın, gece kısmen, bu sabahsa tamamen kontrol altına alındı.

Alevlerin arasından kurtarılmıştı: Kumluca yangınında yaralanan kedi Luna tedavi altında

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Kumluca'daki orman yangınında hayvanlar da olumsuz etkilendi. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar olduğu görülen bir kediye, bölgede görevli jandarma personeli su verdi. Kedinin başına ve vücuduna su döken jandarma personeli, hayvanın acısını hafifletmeye çalıştı. Benzer şekilde alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvan veteriner kliniklerinde tedaviye alındı.

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Alevlerin arasından kurtarılmıştı: Kumluca yangınında yaralanan kedi Luna tedavi altında

“VÜCUDUNDA BİRÇOK YANMIŞ YER VAR”

Jandarma personelinin su döktüğü kedinin, üzerindeki çipten yapılan inceleme sonucu sahipli ve adının 'Luna' olduğu anlaşıldı. Kemer ilçesindeki bir veteriner kliniğinde kedinin tedavisini üstlenen veteriner hekim Olgun Aslan, "Yazır'da yangın faciası yaşandı. Yangınların yaklaşmakta olduğu evlerden biri de bizim yakınımızdı ve çok sayıda kedi, köpeğe sahipti. Biz acil telefon üzerine hemen aracımızı gönderdik. Olay yerine giriş biraz zor oldu. Jandarma ekipleri, sağ olsun yardımcı oldu. Daha sonra ekip arkadaşlarımız hızlıca 9 köpek ve 12 kediyi bölgeden tahliye etti. Jandarma, belediye veterineri ve yangın söndürme ekipleri tarafından bölgede yanmış halde bulunan kedi bize getirildi. Mikroçipinden isminin 'Luna' olduğunu anladık. Bir de köpek hastamız şiddetli ısı çarpmasından dolayı şoktaydı, o köpek de acil tedaviye alındı. Luna'nın vücudunda birçok yanmış yer var. Kulakları, dudakları, çene altı, karın bölgesi ve sırt bölgesi, arka ayakları, patileri yanmış şekilde kliniğimize geldi. Hemen ikisine de acil durum tedavilerine başladık. Isı çarpmasından dolayı gelen hastamızın sağlık durumu bu sabah itibarıyla oldukça iyi ve normale döndüğü için sahibi geri almak istedi. Onu teslim ettik. Luna'nın da dün ve bugün kan testleri yapıldı. Tedavisi sürüyor. Yaraların iyileşmesi tahminen 1 hafta ya da 10 gün kadar sürecek. Luna'nın ailesi de büyük bir trajedi yaşadı. Onların da hayatları mahvolmuş. Şu an için hastanın tedavisini biz yapacağız. Tüm bölge halkına geçmiş olsun" dedi.

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Alevlerin arasından kurtarılmıştı: Kumluca yangınında yaralanan kedi Luna tedavi altında

Diğer yandan veteriner kliniğine getirilen kedi ve köpeklerin tamamının sahiplerine ve doğaya bırakılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildiği, yalnızca Luna'nın tedavisine devam edildiği belirtildi.

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#Luna Kedi#Orman Yangını#Veteriner Hekim

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