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Alevlerin içinden Türk bayrağını böyle kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Bayrağı#Yangın#Fabrika Yangını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 19:29

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde plastik fabrikasındaki yangında alevlerin arasında kalan Türk bayrağını sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.

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Yangın, saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesinde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Fabrikada bulunan plastik maddelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, müdahaleyi oldukça güçleştirdi.

Alevlerin içinden Türk bayrağını böyle kurtardı

FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

İtfaiye ekipleri, fabrika genelinde etkisini sürdüren yangına müdahale etmekte zorluk çekerken, dumanlar ilçenin dört bir yanından görülüyor.

Alevlerin içinden Türk bayrağını böyle kurtardı

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Polis ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, fabrika çalışanlarının eşyalarını alarak hızla bölgeden uzaklaştığı gözlendi.

Alevlerin içinden Türk bayrağını böyle kurtardı

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

ALEVLER İÇERİSİNDEN TÜRK BAYRAĞINI KURTARDILAR

Öte yandan yanan fabrikada bulunan Türk bayrağını, çevrede güvenlik önlemi alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.

Alevlerin içinden Türk bayrağını böyle kurtardı

 

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#Türk Bayrağı#Yangın#Fabrika Yangını

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