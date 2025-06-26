Alevlerin içinden Türk bayrağını böyle kurtardı

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Yangın, saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesinde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Fabrikada bulunan plastik maddelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, müdahaleyi oldukça güçleştirdi.

FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

İtfaiye ekipleri, fabrika genelinde etkisini sürdüren yangına müdahale etmekte zorluk çekerken, dumanlar ilçenin dört bir yanından görülüyor.

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Polis ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, fabrika çalışanlarının eşyalarını alarak hızla bölgeden uzaklaştığı gözlendi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

ALEVLER İÇERİSİNDEN TÜRK BAYRAĞINI KURTARDILAR

Öte yandan yanan fabrikada bulunan Türk bayrağını, çevrede güvenlik önlemi alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.