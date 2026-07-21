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Alevlerin arasında can havliyle pencereden sarktılar! Antalya'da saniyelerle yarışan kurtarma

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#Ramazan Uz#Deniz Yılmaz#Antalya Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 13:53

Antalya'da 5 katlı binanın teras katında çıkan yangında evde mahsur kalan iki kişi, pencere korkuluklarına tutunarak metrelerce yükseklikte kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla son anda ulaştığı iki genç, camların patlayarak etrafa saçıldığı anlarda tahliye edilip hastaneye kaldırıldı.

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Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, pencerelerden yükselen yoğun duman ve alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin arasında can havliyle pencereden sarktılar Antalyada saniyelerle yarışan kurtarma

PATLAYAN CAMLAR ETRAFA SAÇILDI

Bu sırada evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan 2 kişi, çaresizce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç ile Uz ve Yılmaz'a ulaştı. Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü, patlayan camlar etrafa saçıldı.

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Alevlerin arasında can havliyle pencereden sarktılar Antalyada saniyelerle yarışan kurtarma

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ölümle burun buruna gelen Uz ve Yılmaz, ekiplerin zamanında ve başarılı müdahalesiyle bulundukları yerden güvenli şekilde indirilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin arasında can havliyle pencereden sarktılar Antalyada saniyelerle yarışan kurtarma

“BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE HER ŞEY PATLADI”

Mahalleliden Ali Dumlupınar, “Ben karşı binadaki 9’uncu katta oturuyorum. Balkona çıktığımda karşı daireden duman çıktığını gördüm. 2 genç alevler üzerine gelince sarktılar aşağıya. Son anda itfaiye yetişip onları indirdi. Büyük gürültüyle her şey patladı, yere döküldü. Biz de çok korktuk. Rüzgarla sıçrayarak diye aşağıya indik" dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

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#Ramazan Uz#Deniz Yılmaz#Antalya Yangın

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