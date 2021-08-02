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Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Alevlerin arasında 6 gün sonra gerçekleşen mucize!

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Alevlerin esir aldığı Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün sonra bir mucize gerçekleşti. Tahir Yılmaz'a ait ahır ve evin tamamen yanmasının ardından ekipler 6 gün sonra enkazın altında canlı bir keçi buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı. Altı gün sonra ekipler çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü. Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı. İlk aşamada su verilen ve oldukça susadığı gözlenen hayvan, serum ve yanık tedavisi uygulanarak, gözetim altına alındı.

Alevlerin arasında 6 gün sonra gerçekleşen mucize

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