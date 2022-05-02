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Alevlere teslim olan restoran küle döndü

#Yangın#Antalya#İtfaiye
Alevlere teslim olan restoran küle döndü

Antalya’da bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı işletme küle döndü.

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Yangın, Alanya ilçesi Bektaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olan restoranda gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm restoranı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kamelya ve mutfak kısmı tamamen yanan restoranda yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yangın#Antalya#İtfaiye

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