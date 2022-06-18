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Alevlere karşı gönüllü ordusu

#Yangın#Orman#Tatbikat
Alevlere karşı gönüllü ordusu

Orman Genel Müdürlüğü geçen yıl ciğerlerimizi yakan yangınlarla bu yıl daha etkin mücadele için binlerce kişiye eğitim verdi. Biz de Antalya’daki zorlu eğitimlere katılarak sertifikalı Orman Yangını Gönüllüsü olduk.

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ANTALYA’da gazetecileri bekleyen zorlu eğitimin ilk adresi Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ydü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olası orman yangınlarına karşı korunma ve müdahale teknikleri hakkında bilgiler verdi. Karacabey, 2021 yılında 14 bin olan gönüllü sayısının eğitimler sayesinde 105 bine ulaştığını söyledi.

Alevlere karşı gönüllü ordusu

ORMANDA TATBİKAT

Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim için ormana gittik. İtfaiye araçlarıyla zorlu arazi şartlarında yolculuk yaptık. Kontrollü olarak çıkartılan yangına müdahale ettik. Bu sırada bir söndürme helikopteri de bizim olduğumuz alana havadan su bıraktı. Uzman eğitmenler sadece kullandığımız söndürme aletlerini değil, helikopterlerin havadan nasıl müdahalede bulunduklarını, o anlarda ne yapmamız gerektiğini de anlattı. Tüm gün süren, alevlerle ilk kez karşı karşıya geldiğimiz eğitimin ardından her birimiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü olduk ve bu büyük aileye katıldık.

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Alevlere karşı gönüllü ordusu

HAVADAN KARADAN MÜCADELE

Orman Genel Müdürlüğü, 2022 yılı yaz döneminde orman yangınlarına karşı hava gücü sayısını 20 uçak, 55 su atar helikopter, 8 insansız hava aracı, rezerv ve idari hava araçları ile birlikte 118’e çıkarttı. 1 Temmuz’dan itibaren tüm hava araçları görev yerlerinde olacak. Bu yıl hava gücüyle 302 ton su taşınabilecek. Yangınlar karadan da 21 bin personel, 1350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracıyla söndürülmeye çalışılacak. Ayrıca yangına ilk müdahale süresi 2019-2020 yıllarında 12 dakika, 2021 yılında 11 dakikayken, 2023 hedefi ise 10 dakika olarak belirlendi.

Alevlere karşı gönüllü ordusu

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Sertifikalarımızı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki verdi.

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#Yangın#Orman#Tatbikat

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