Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

Haberin Devamı

Bölge halkı da çalışmalara destek verdi. Yangın, bölgede bulunan Akçat Mahallesi’ndeki bazı evlere sıçradı. Mahallede yaşayanlar tahliye edilirken, birçok ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahallede evlerin yandığı anlar görüntülendi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Karamürsel ilçemizde meydana gelen orman yangınına müdahale devam etmekte olup, Akçat, Suludere ve Safiye mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Yangınlara havadan ve karadan, 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edilmektedir” denildi.

BİR KÖTÜ HABER DE BAYRAMİÇ’TEN

Dün saat 23.30 sıralarında bir kötü haber de Çanakkale’den geldi, alevler Bayramiç ilçesinden yükselmeye başladı. Yangın, Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanda çıktı. Alevler rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için kara ekipleri müdahalelerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Haberin Devamı

Adana Aladağ

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası Harmanlı Mahallesi’nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

OTOYOL ULAŞIMA KAPATILDI

Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde saat 14.00 sıralarında çıkan örtü yangınları 10 yerleşim yerine daha yaklaştı. 2 jandarma personeli ve yangın yerine giden Dem Parti Lice Eş Başkanı Gülistan İncekara dumandan etkilendi. Bu kişilere ambulanslarda müdahale edildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

Muğla Fethiye Katrancı Koyu

Haberin Devamı

BAKAN YUMAKLI: ‘MÜCADELEYE DEVAM’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde yangınlarda, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında tam kontrol sağlandığını, Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, yaptığı paylaşımda “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SON ANDA ÇIKTIK’

Kocaeli Karamürsel’deki yangında evi ve motosikleti zarar gören 70 yaşındaki Kemal Tuncer, alevlerin bir anda köye ulaştığını söyledi. Büyük panik yaşadıklarını belirten Tuncer, “Alevler gelince ‘Dışarı çıkalım’ dedim, hemen evdeki tüpü söktüm. Ağaç kesme motoru ve yedek benzin bidonunu alıp aracın arkasına koydum. Son anda çıktık” dedi. Yangında Tuncer’in evinin camları kırıldı, bahçesindeki ağaçlar yandı, ahşap yapısında ise ciddi hasar oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğü eve Tuncer de kovayla su döktü.

Haberin Devamı

Kocaeli Karamürsel’de yangın yerleşim yerlerine ulaştı.

Kocaeli Karamürsel’de çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa’da gökyüzünü kapladı.