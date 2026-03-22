Alevler milyonluk yatlara acımadı... 7 motoryat kül oldu

MUĞLA’nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir marinada bağlı motoryatta dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın talimatıyla Bodrum’dan 1, Güllük’ten ise 2 liman römorkörü ve kıyı emniyetine bağlı römorkörler de bölgeye sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı. Yangında yanan boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat battı, 1’i ise kısmi hasar aldı.Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Yangının çıkış nedenleri daha sonra yapılacak tahkikat sonucu belli olacak” dedi.

