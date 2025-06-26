Sakız Adası’nda alevler kontrol altına alındı

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Sakız’ın kuzeyinde üç ayrı noktada çıkan ve birleşen yangınlar, binlerce dönüm ormanlık araziyi kül etti. Bölgede, 20 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılırken, en az dört evin ve iki deponun yandığı açıklandı. Alevlerin sardığı bir manastırdaki yangın da keşişlerin müdahaleleri sonucu son anda söndürüldü. Pazartesi günü adanın güneyinde başka bir orman yangını daha çıktı. Esen şiddetli rüzgâr nedeniyle bu yangın da büyüdü.

Yangınla farklı noktalarda mücadele etmek için 444 itfaiye personeli ve 85 araç görevlendirildi, 11 helikopter ve 2 uçak da alevlere havadan müdahale etti. Yetkililer, yangının yayılmasını engellemek için olağanüstü hal ilan ederken ve Atina, Selanik ve Midilli Adası’ndan takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Sakız ağacı yetiştirilen bahçelerde büyük hasara yol açan yangında, bazı evler yandı ve besi hayvanları telef oldu. Soğutma çalışmaları gün boyu sürdürülürken, alevlerin toplamda yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alanı kül ettiği bildirildi.