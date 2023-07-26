Alevler kemer’i sardı! Evler ve devlet hastanesi boşaltıldı

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Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanlık alanda önceki gün 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Bölgeye, Antalya ve Kumlucadan da takviye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

11 UÇAK 22 HELİKOPTER

Yangına, gece boyunca 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 600’e yakın çalışanla müdahale edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi’ndeki 14 hastadan 12’si taburcu edildi. 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

BÜYÜME NEDENİ

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının ‘spot atma’ denilen, yangından bir parçanın top güllesi gibi ormanlık alanın içine düşmesiyle yeni bir yangına neden olmasından dolayı büyüdüğünü açıkladı.

BAKAN ERSOY YANGIN BÖLGESİNDE: HAVA ÇOK SICAK HİÇ NEM YOK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine gitti. Yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici’den bilgi alan Ersoy, “Yangın gece boyunca yaklaşık 100 hektara yayıldı. Sabaha kadar 20 hektar daha eklendi ve 120 hektarda etkili oluyor. Günün ağarmasıyla Orman Genel Müdürlüğümüz, valiliğimiz ve itfaiye ekipleriyle havadan da müdahale başladı. Şu an nem yok bölgede, hava çok sıcak. İkisi bir olduğu zaman maalesef bu bölgede orman yangınları kaçınılmaz oluyor. Hızlı şekilde müdahale ediliyor. Bu sene çok hazırlıklıyız, inşallah en az kayıpla bu yangın dönemini atlarız diye düşünüyorum” dedi.

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İNSAN KAYNAKLI OLABİLİR

Hürriyet’in edindiği ilk bilgiye göre, yangının çıkış nedeninde terör şüphesi bulunmuyor. Ancak yangın ihbarının yapıldığı mezarlık çevresinde insan hatası sonrası yangının başlamış olacağına dair birtakım bulgular elde edildi. Jandarma, bu iddialarla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Soruşturma derinleştirilecek.

4 SAVCI İNCELİYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 4 savcının yangın bölgesinde olduğunu söyledi ve Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Devletin tüm birimleri burada. Yol olmadığı için yangının önünü alamadık. Burdur, Denizli, Muğla’dan da araçlar yola çıktı. Yangın neden çıktı şu an bilmiyoruz, 4 savcımız konuyu hızla araştırıyor.” AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da “Bölge çok sarp olduğu için yangının merkezine ulaşılması konusunda zorluk yaşandı” dedi.

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MANİSA’DAKİ YANGIN 23 SAATTE KONTROL ALTINDA: BU GÖZYAŞLARI YANAN EVLERİ İÇİN

MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Hatıplar Mahallesi’ndeki ormanda da önceki gün 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı.

Evi yanan Birol Kabaklı, “Rüzgâr kuvvetli olduğu için birden alevler mahallemize geldi. Hiçbir şey kalmadı, her şeyimiz yandı” diye gözyaşı döktü. Evi yanan Şengül Atalan’ın kızına sarılıp ağlaması yürekleri burktu.