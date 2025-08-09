Alevler kapıya dayandı

Haberin Devamı

ÇANAKKALE merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler, rüzgârın etkisiyle bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin yakınına kadar ulaştı. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar tahliye edildi. Yangın bölgesine yakın olan Kepez’de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ boşaltıldı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yangına havadan 4 uçak, 4 helikopter ile karadan ise 30 arazöz, 4 dozer müdahale ediliyordedi. Çanakkale Valiliği’nin, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada ise “Karasal - Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi’nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi’nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla salimen tahliye edilmiştir” denildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık” dedi.

Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasına destek veriyor. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi personeli ve vatandaşlar, hastanenin önüne bağladıkları hortumla yangına müdahale etti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangınlar nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 21.00 itibarıyla tek yönlü olarak açıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği ni18’inin tedavisinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Çanakkale’deki yangında 131 kişi güvenli alana alındı. Bayramiç ilçesinden de Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi güvenli alanlara alındı. 4 şüpheli gözaltında. Soruşturmalar sürüyor.” Saçaklı köyünde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Çanakkale merkezdeki yangın kontrol altına alınırken, Bayramiç’te söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyu sürdü.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde de dün 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Bayramiç ilçesine bağlı 3 köy tahliye edildi. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle; Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İTFAİYE ARACI YANGININ ORTASINDA KALDI

Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARI

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, orman yangını riskine karşı denetimlerini artırdı. Ekipler, orman köylerinde cami hoparlörleri ve megafonlarla anons yaparak ormanlarda sigara içilmemesi, ateş yakılmaması, izinsiz kamp kurulmaması konusunda uyarıda bulundu. Devriye ekipleri de mesire alanlarında gezerek vatandaşlara afiş dağıtıp, uyarıda bulundu.

