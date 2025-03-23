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Alevler can aldı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sak#Şerife Sak#KARAMAN
Alevler can aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 07:00

Gelininin telefonuna uyanıp sahura kalkan Şerife Sak, yangını fark edip evden çıktı. Evde kalan Alzheimer hastası eşi Mustafa Sak hayatını kaybetti.

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KARAMAN’ın Ermenek ilçesi Kayaönü köyünde, Mustafa (84) ve Şerife Sak’ın (73) yaşadığı 2 katlı evde, dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Ailenin gelini Ayşe Sak’ın cep telefonuyla araması üzerine sahur için uyanan Şerife Sak, evdeki yangını fark etti. Alevlerin arasından kendini dışarı atan Sak, evdeki Alzheimer hastası eşi Mustafa Sak’ın kurtarılması için de çevredekilerden yardım istedi.

Komşularının ihbarıyla adrese, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Mustafa Sak’ın cansız bedenine ulaştı. Sak’ın cesedi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının öğle saatlerine kadar sürdüğü yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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#Mustafa Sak#Şerife Sak#KARAMAN

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