Alev’in 4 milyon lirası nerede

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Alev Koç, 4 aydır birlikte olduğu Hasan Hüseyin Subaşı’ndan ayrılmak istedi. Subaşı, son kez konuşmak istediğini söyleyerek Koç ile 11 Şubat’ta buluştu. İkili otomobille Narlı Mahallesi’ndeki mezarlığa gitti. Alev Koç, kararından vazgeçmediğini söyleyince Subaşı, genç kadını araç içerisinde boğdu. Daha sonra Gaziantep Adliyesi’ne giderek suçunu itiraf eden Hasan Hüseyin Subaşı, tutuklandı.

2 çocuk annesi Alev Koç’un ailesi, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedikleri Subaşı’nın dolandırıcı olduğunu öne sürdü. Alev Koç’un kardeşi Zeynep İbili, ablasının yaşamayı seven ve hayat dolu biri olduğunu ve canice katledildiğini söyledi. İbili, “Yeter artık kadınlarımız ölmesin. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Ablam kredi çekmiş son zamanlarda ve büyük ihtimalle bu dolandırıcıya vermiş. Çünkü bu krediden öldükten sonra haberimiz oldu. Ablam bir dolandırıcı tarafından canice katledildi. Tahmini 4 milyon lira diye biliyoruz ve para ortada yok, ne oldu bilmiyoruz. Fransa’da da daha önce bir dolandırıcılık olayı olmuş, Narlı’da da birkaç insanı dolandırdığını söylediler” dedi.

‘FRANSA’DA 2 KADINI DOLANDIRMIŞ’

Alev Koç’un annesi Cennet Koç ise “Kızım cinayete kurban gitti. Benim kızım bunu hak etmedi. Canice öldürdü. Zaten dolandırıcıymış, herkesi dolandırmış. Fransa’da 2 kadını dolandırmış. Kredi çekmiş üstüne kadın daha hâlâ ödüyor. Herkesi dolandırmış, benim kızımı da dolandırdı. Para için kızımı öldürdü. Alevler ölmesin” diye konuştu.



Baba Hayri Koç da Subaşı’nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, “Kendini mafya diye tanıtmış, korkutmuş. Bir aileyi yıktı” dedi.